Debutta brand giapponese Bed j.w. Ford

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Debutto sulle passerelle milanesi per il giapponese Shinpei Yamagishi, fondatore del marchio BED j.w. FORD, che in passerella presenta anche una serie realizzata con Adidas Originals.

Lo stile si basa su un concetto di sovrapposizioni e di incontro tra formale e casual; maschile e femminile; delicato e deciso. In passerella, giacche doppiopetto senza collo che cadono morbide sui pantaloni con doppio fondo, portate con camicie sempre senza colletto. Tutto in toni neutri come il grigio, il bianco e il nero, spezzati da toni audaci, come il cammello, il rosso, il viola, l'arancione, e delicati motivi di rose blu e viola.