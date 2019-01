Coppa Italia: Inter ai quarti

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - L'Inter vola ai quarti di finale di Coppa Italia battendo 6-2 il Benevento. In uno stadio San Siro vuoto nella prima gara a porte chiuse che il club nerazzurro sconta per i cori razzisti a Koulibaly nella gara col Napoli del 26 dicembre scorso, la squadra di Spalletti ha travolto i giallorossi sanniti grazie alle reti di Icardi su rigore, Dalbert e le doppiette di Candreva e Lautaro Martinez. Per il Benevento a segno R.Insigne e Bandinelli. Ai quarti l'Inter affronterà la Lazio.