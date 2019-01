Coop: 15mila visitatori alla Triennale

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Oltre 15mila visitatori, 2mila studenti di scuole di diverso ordine e più di 100 professori in soli due mesi alla mostra "Coop_70 Valori in scatola", allestita in Triennale a Milano da Giulio Iacchetti e Francesca Picchi dal 16 novembre e che il 13 gennaio conclude le iniziative per i 70 anni dei prodotti a marchio Coop. Un'esposizione attraverso la storia dei prodotti, del packaging, del design, del marchio e degli spot. Filo conduttore della mostra anche i valori del marchio - bontà, convenienza, ecologia, etica, sicurezza e trasparenza - raccontati da Maura Latini, dg Coop Italia, durante la serata-evento intitolata "I 6 valori capitali ".

L'iniziativa gratuita e aperta al pubblico, in Triennale, ha di fatto chiuso le celebrazioni del 70/esimo compleanno del prodotto a marchio Coop. All'evento hanno partecipato anche il fumettista Makkox - che da due anni collabora con Coop con tavole e una web serie - e Stefano Bartezzaghi, in un dialogo proprio sui sei valori che contraddistinguono il marchio.