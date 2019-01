Spalletti, match con Benevento insidioso

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - ''Come abbiamo visto anche l'anno scorso contro il Pordenone queste partite possono nascondere insidie, ma la squadra ha lavorato in maniera corretta e si porterà dietro l'esperienza della scorsa annata''. Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti presenta così la gara di domani in Coppa Italia contro il Benevento. ''Abbiamo una mentalità più forte e cercheremo di riproporla anche in queste partite per un'ulteriore crescita - ha proseguito l'allenatore, intervistato da InterTv alla vigilia -. Il Benevento ha un allenatore con esperienze importanti che è bravo a schierare la squadra, dovremo fare attenzione''. Quella di domani sarà la prima delle due gare a porte chiuse per l'Inter dopo i fatti di Inter-Napoli. ''Con le porte chiuse sembrerà di giocare più una partita come quelle di allenamento ad Appiano. Si è voluto dare un segnale forte ma queste partite imporranno una riflessione'', l'opinione di Spalletti.