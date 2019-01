Raddoppiano le EcoIsole a Milano

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Milano potenzia la raccolta dei piccoli rifiuti elettronici: raddoppiano infatti le EcoIsole.

L'Amsa - Gruppo A2A, in partnership con Ecolight e in collaborazione con il Comune, ha posizionato anche in corrispondenza dei Municipi 6, 7, 8 e 9 i cassonetti intelligenti dove conferire smartphone, tablet, piccoli elettrodomestici, caricabatterie e lampadine a risparmio energetico e neon non più funzionanti. L'esperienza delle prime quattro EcoIsole attivate la scorsa estate ha portato alla conferma del progetto e al suo rilancio. In meno di sei mesi infatti, quasi 2.800 utenti hanno utilizzato gli speciali cassonetti automatizzati, conferendo oltre 2 tonnellate di piccoli RAEE.

Per utilizzare l'EcoIsola l'utente deve strisciare nell'apposita fessura la Carta Regionale dei Servizi quindi selezionare il tipo di rifiuto che intende conferire, inserendolo successivamente all'interno dello sportello. Quando i contenitori interni sono pieni è la stessa macchina ad avvisare gli operatori.