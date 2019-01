Nuovo rogo in provincia di Varese

(ANSA) - VARESE, 11 GEN - Un incendio sta bruciando nuovamente i boschi della provincia di Varese, a Valganna, a circa un km in linea d'aria dal monte Martica, dove in una settimana sono andati in fumo 400 ettari.

Sul posto sono in azione i vigili del fuoco di Varese ed è in arrivo un Canadair.