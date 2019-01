Aumenta la differenziata, calano rifiuti

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - In Lombardia diminuisce la produzione complessiva e pro capite di rifiuti (-1,6%) e aumenta la raccolta differenziata (+2,1%). I dati, contenuti nel rapporto Arpa sulla produzione e gestione rifiuti 2017, sono stati presentati in Regione. In particolare sono 3.262.786 le tonnellate di rifiuti urbani solidi avviate a raccolta differenziata (69,7% del totale, +2,1% rispetto al 2016), mentre sono diminuiti del 6,1% i rifiuti indifferenziati. Con questi numeri la Lombardia è al di sotto sia della media nazionale di rifiuti pro capite (- 4,6%) che delle Regioni del Nord Italia (- 7,27%). Tra le province più virtuose, Monza e Brianza con una produzione pro capite di 413,4 kg, Lodi con 426,6 kg pro capite e Bergamo, con una produzione di 443 kg. Nella raccolta differenziata prima è Mantova con una percentuale dell'86,8%.

"Il modello lombardo è il più virtuoso, le altre regioni dovrebbero copiare. Il quadro che emerge è positivo" ha commentato l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo.