Tav: Fontana, va fatta

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - "Ribadisco quello che ho sempre detto: la Tav è un'opera che serve e che va fatta. Se per raggiungere questo obiettivo è necessario un referendum faremo anche questo". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interpellato dall'ANSA, sulla proposta di referendum consultivo, aperto alle diverse Regioni del Nord, del governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino, in caso che il governo decida il no alla Tav.