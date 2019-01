Lampione cade su auto con donna incinta

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Una donna di 40 anni, incinta al terzo mese, stava percorrendo ieri pomeriggio con la sua auto via Volturno a Brugherio (Monza) quando un palo della luce, collocato sul marciapiede dell'altra carreggiata, si è staccato ed è caduto sul tetto della macchina. A parte una brusca frenata e l'enorme spavento, per fortuna non ci sono state conseguenze più gravi, ma la donna è stata portata in stato di choc e per accertamenti, anche perché in stato di gravidanza, all'ospedale San Raffaele di Milano e, dopo i controlli, è stata dimessa. I legali della donna, gli avvocati Stefano De Cesare e Daniele Barelli, presenteranno a breve una denuncia per lesioni colpose alla Procura di Monza e stanno valutando anche l'ipotesi di azioni civili per ottenere un risarcimento dei danni. Il palo della luce, che si è staccato dal suolo ed è caduto sulla macchina, ha creato un grosso buco sul tetto e nell'auto sono entrati anche i vetri del lampione.