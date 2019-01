Inter, Rover rientra da prestito Vicenza

(ANSA) - VICENZA, 10 GEN - E' durata solo pochi mesi l'avventura dell'attaccante Matteo Rover, classe 1999, al Vicenza. Il giocatore, di proprietà dell'Inter e lo scorso anno uno dei trascinatori della squadra Primavera campione d'Italia, era arrivato in estate alla corte del club di Renzo Rosso in prestito ma nel girone d'andata ha collezionato solamente 3 presenze. Questa mattina il club veneto ha ufficializzato di aver definito con l'Inter la risoluzione anticipata del prestito di Rover, che ora sarà girato, sempre in prestito, a un'altra compagine di serie C: la sua prossima destinata dovrebbe essere il Pordenone, che gioca nello stesso girone B del Vicenza.