Incendio in palazzina in centro a Milano

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Un incendio in una palazzina, la scorsa notte, a Milano, ha causato la parziale evacuazione dei residenti di un condominio in cui le fiamme si erano sviluppate sul tetto. Nessuno è rimasto ferito.

E' accaduto intorno alle 4.30, quando per gli abitanti dello stabile, in viale Gorizia all'angolo con via Ascanio Sforza, c'è stato il brusco risveglio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con 5 autopompe e la Polizia locale. Alla fine l'incendio è stato domato ma una quindicina di persone non hanno potuto far rientro nelle loro abitazioni.