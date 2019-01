Corso di yoga tra le piante di marijuana

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Lezioni di yoga con i partecipanti sdraiati tra piante di cannabis: Hemp Embassy, azienda dedicata alla vendita di talee di cannabis, lancia a Milano lo "Hemp Yoga", ovvero un corso organizzato in un'atmosfera che sfrutta i benefici del Cbd, il principio attivo legale contenuto nelle foglie di marijuana.

Le lezioni, comunica la società che ha aperto diversi franchising in Italia di talee coltivate senza che sviluppino il Thc (sostanza illecita in Italia), partiranno il 27 gennaio.