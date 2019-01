Tv: Sara e Marti, sorelle Disney crescono

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - Le sorelle Sara e Marti tornano con le loro avventure quotidiane, nuove amicizie e la voglia di crescere. Dal 21 gennaio la serie prodotta da Stand By Me riprende con la seconda stagione, dal lunedì al venerdì alle 20.30 su Disney Channel (Sky 613) e su Sky On Demand. Le due sorelle (Aurora Moroni e Chiara Del Francia), dopo essersi adattate a Bevagna, in provincia di Perugia, sono alle prese con l'inizio delle scuole superiori.

"Abbiamo voluto affrontare il momento della crescita, quando si smette di essere bambini", ha raccontato Simona Ercolani, ceo di Stand By Me, presentando la serie a Milano. Crescita vuol dire anche problemi di cuore, causati dall'arrivo di nuovi personaggi come lo spagnolo Manuel (Ivan Lapadula) e Gloria (Ginevra Francesconi), che diventerà la migliore amica di Marti.

Tra i nuovi personaggi, anche Odette (Odette Adado), che diventerà quasi una sorellina per le protagoniste. Il 14 marzo uscirà un episodio speciale al cinema.