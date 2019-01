Torna a Milano il Salone della Cultura

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - Torna a Milano per il terzo anno l'appuntamento con il Salone della Cultura. La due giorni fieristica dedicata al settore della cultura e, più in particolare, al libro si terrà il 19 e i 20 gennaio al 'Superstudio Più' di via Tortona. L'edizione 2019 è stata presentata questa mattina a Palazzo Lombardia e prevede aree dedicate all'editoria, al libro usato, ai testi per bambini e agli antiquari del libro. Ricco anche il programma delle attività, con laboratori e mostre fotografiche.

Tra le novità del 2019 la mostra che racconta la vita di Janusz Korczak (pseudonimo di Henryk Goldszmit), medico pedagogista e scrittore polacco vittima dell'Olocausto, in collaborazione con l'associazione Figli della Shoah e l'esposizione Testimone del Mondo che raccoglie i reportage fotografici in bianconero realizzati negli anni Sessanta da Folco Quilici.