'Movimento Skin' di Vesna Pavan a Milano

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - Vesna Pavan, artista poliedrica di origine friulana, torna a Milano, sua città di adozione, con il secondo capitolo della mostra 'Movimento Skin' dal 22 al 31 gennaio all'interno della Galleria Pace, in piazza San Marco. L' esposizione comprende una una nutrita serie di opere frutto di una sperimentazione pittorica elaborata dall'artista nel 2014, dopo anni di ricerca sui materiali.

Vesna Pavan, considerata come una personalità artistica forte e complessa, con i suoi monocromi materici ha concepito la pittura come una continua mediazione e tensione tra lo spazio e la superficie, esplorando così la funzione spaziale del colore che sborda, riannodando la lezione di Arshile Gorky e distruggendo quasi lo spazio. E' ritenuta l'esponente di una sorta di ermetismo sintomatico che racconta come con il colore, lo spazio e l'immagine, l'opera possa vivere un'esistenza autonoma, come accadimento.