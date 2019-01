Milano,ragazzi migranti cercano famiglia

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - La Caritas ambrosiana e il Comune di Milano cercano famiglie, coppie (sposate e non) ma anche single a cui affidare alcuni degli 830 bambini e ragazzi migranti non accompagnati che sono ospitati in comunità.

Il progetto 'Una famiglia per Abdou' inizia con 14 adolescenti fra i 15 e i 18 anni che hanno imparato l'italiano, hanno preso il diploma di terza media e ora studiano per diventare elettricisti, cuochi o muratori. Sono già una decina i candidati a prendere in affido i ragazzi. Chi è interessato potrà partecipare venerdì 11 al primo appuntamento del corso di formazione in tre tappe organizzato dalla Caritas. Chi decide di accogliere dovrà iniziare con lui un percorso di conoscenza e poi firmare il patto di affido con cui si avvia l'erogazione di una somma di denaro mensile per contribuire alle spese di mantenimento del minore attivando la copertura assicurativa prevista dalla Regione Lombardia.