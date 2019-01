Fratello Paquetà va in prova al Monza

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - Mentre Lucas Paquetà inizia la sua avventura al Milan, cerca fortuna nel calcio italiano anche il fratello maggiore Matheus. Due anni più grande, Matheus Paquetà ha infatti iniziato oggi un periodo di prova con il Monza, il club di Serie C dell'ex proprietario rossonero Silvio Berlusconi, gestito dall'ad Adriano Galliani. Il fratello del talento di Rio de Janeiro per il quale il Milan ha investito 35 milioni di euro più bonus, è un attaccante classe 1995, che ha giocato nell'Avaì, squadra della Serie B brasiliana che ha ottenuto la promozione piazzandosi al terzo posto nell'ultimo torneo. Ora 'l'altro Paquetà' si sta allenando a Monzello, mentre la squadra è in ritiro a Malta. Alla fine del periodo di prova il Monza deciderà se metterlo a disposizione dell'allenatore Cristian Brocchi.