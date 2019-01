Figlio Ventura chiede 1 mln di danni

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - Un milione di euro di risarcimento e 500mila euro di provvisionale immediatamente esecutiva. E' la richiesta avanzata, tramite il legale Alessandra Calabrò, da Niccolò Bettarini, figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura, ai 4 imputati per tentato omicidio nel processo abbreviato, davanti al gup Guido Salvini, sull'aggressione del 20enne con calci, pugni e coltellate l'1 luglio fuori da una discoteca.

Il legale di parte civile si è associato alla richiesta del pm Elio Ramondini di condannare i quattro a 10 anni. L'avvocato Mirko Perlino, difensore di Alessandro Ferzoco, ha chiesto, invece, di derubricare il tentato omicidio in lesioni aggravate e in subordine le attenuanti generiche e quella del "reato diverso da quello voluto".

Daniele Barelli, che difende Albano Jakej, ha chiesto la derubricazione in rissa aggravata (in subordine in lesioni aggravate), di escludere l'aggravante dei futili motivi e di concedere le attenuanti generiche e quella della provocazione.