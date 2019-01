Droga in cameretta, preso 18enne

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dalla polizia per spaccio di droga dopo la scoperta di un piccolo laboratorio per il confezionamento delle dosi di marijuana allestito nella stanzetta dell'appartamento in cui vive con i genitori in zona Greco Turro, a Milano. Il giovane è stato sorpreso dagli agenti del commissariato di zona dopo un'indagine sullo spaccio lungo viale Monza, nei locali di via Venini, piazza Morbegno e attorno alla stazione Centrale.

Nella stanza, all'insaputa dei genitori, il ragazzo aveva il materiale per preparare le bustine di vario peso, sigillate con la macchinetta per il sottovuoto. Sono stati sequestrati 100 grammi di marijuana, 250 euro e un elenco dei clienti. Secondo il suo libro mastro, dal 18 dicembre 2018 ad oggi avrebbe venduto 800 grammi di marijuana con un ricavo di oltre un migliaio di euro. Il 18enne aveva un giro di clienti fidati che faceva entrare in casa solo quando i genitori erano fuori per lavoro.