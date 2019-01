Animali al freddo, sequestrati al circo

(ANSA) - BRESCIA, 9 GEN - I carabinieri Forestali di Brescia hanno sequestrato alcuni animali del circo che durante le festività natalizie è stato presente a Brescia.

"Animali detenuti in condizioni incompatibili con la loro etologia" è la ricostruzione degli inquirenti. In particolare si tratta di una giraffa, due zebre ed alcuni cammelli detenuti senza che fossero rispettate le linee guida imposte dalla Commissione Scientifica CITES del ministero dell'Ambiente già in vigore dal 2010. Gli animali infatti dimoravano in strutture prive di sistemi di riscaldamento e la temperatura prevista per queste specie non può scendere sotto i 12-15 e sostavano all'esterno direttamente sull'asfalto, che al momento del controllo era ghiacciato.

I responsabili della struttura sono stati inoltre denunciati anche per aver reclutato e sottoposto a sfruttamento lavorativo tre lavoratori in nero, due di nazionalità gambiana e un pakistano.