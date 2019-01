Accoltellato a Rogoredo, fermato pusher

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - Un italiano di 24 anni, con precedenti per droga e furto, è stato fermato per il tentato omicidio di un marocchino di 22 anni che il mattino dell'8 gennaio ha colpito con una coltellata alla gola all'interno del cosiddetto boschetto della droga di Rogoredo, a Milano. Si tratterebbe di un pusher già noto alla polizia che è stato individuato nella zona di piazzale Corvetto. Secondo la ricostruzione, in tre hanno iniziato a discutere per motivi ancora da chiarire, e non è stato precisato se il pusher stesse vendendo una dose. Dopo alcuni secondi ha colpito il marocchino con un coltello, e poiché reggeva la lama con parte della mano, la punta non è affondata del tutto.