Spari contro un bar cinese a Milano

(ANSA) - MILANO, 8 GEN - Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro un bar in via Ciceri Visconti, in zona Calvairate, a Milano. Secondo quanto appreso finora, non ci sarebbero feriti. Il raid è avvenuto attorno delle 21, il locale è gestito da un cinese che era all'interno e che non è stato colpito. La polizia sta lavorando per ricostruire la dinamica, sarebbero almeno cinque i proiettili esplosi, uno dei quali si è conficcato in un'auto in sosta. Non si conoscono i motivi della rappresaglia.

L'uomo che ha sparato è scappato a piedi subito dopo. La polizia è sulle sue tracce, al momento si stanno ascoltando alcuni testimoni che potrebbero fornire elementi utili.