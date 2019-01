Rogo Varesotto: pompieri ancora a lavoro

(ANSA) - VARESE, 8 GEN - Proseguono le operazioni di monitoraggio sul monte Martica (Varese), da giovedì scorso devastato da un incendio che ha distrutto circa 400 ettari di boschi. Stamane, durante il briefing dei vigili del fuoco al campo base di Ganna (Varese) è emerso che non vi sono più fronti attivi di fuoco. I volontari, a quanto appreso, stanno realizzando due linee tagliafuoco in caso di una eventuale ripresa dell'incendio. Già sabato mattina le fiamme sembravano domate ma, a causa del forte vento, alcuni focolai nascosti avevano ridato corpo al rogo. Tra Ganna e il Monte Martica, inoltre, verrà realizzata una linea d'acqua ad ulteriore barriera per eventuali focolai.