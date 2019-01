Paquetà: 'Creo gioco e punto alla porta'

(ANSA) - MILANO, 8 GEN - "Sono un giocatore tecnico, con un buon fisico, cerco sempre di capire dove si sviluppa l'azione, se la partita si risolve in mezzo o sulle fasce. Sono un giocatore offensivo che cerca di creare gioco e arrivare verso la porta per concludere in gol". Così si è presentato Lucas Paquetà, il 35/o brasiliano nella storia del Milan, che ha scelto di indossare la maglia 39 "perché è stato il mio primo numero al Flamengo". "Il calcio italiano è fisico e tattico, diverso da quello brasiliano. Cerco di adattarmi rapidamente, sono attento ai dettagli che mi insegnano", ha spiegato il talento, arrivato al Milan a 21 anni come accadde a Ricardo Kakà. "E' stato un grandissimo giocatore, un mio idolo - ha detto Paquetà -. Ho visto le sue partite, conosco la sua storia, è stato uno dei migliori al mondo. Io sono all'inizio della mia traiettoria, spero anche io di arrivare a tante vittorie e titoli".