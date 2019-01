Il Chiapas in mostra a Milano

(ANSA) - MILANO, 8 GEN - La rivoluzione zapatista arriva a Milano con la mostra fotografica 'Il Chiapas visto con il passamontagna', allestita dall'11 al 13 gennaio presso l'auditorium di Radio Popolare, a Milano, da Inter Campus, Lo Stato Sociale/Garrincha Dischi, Radio Popolare e 20ZLN, che hanno deciso di raccontare le loro esperienze con gli zapatisti.

Inter Campus, il progetto sociale di F.C. Internazionale, opera in Chiapas dal 2011. Nato da uno scambio epistolare tra il Presidente Massimo Moratti e il SubComandante Marcos, il progetto Chiapas è oggi un programma di cooperazione per lo sviluppo sostenibile del sistema educativo autonomo delle comunità indigene zapatiste e coinvolge ogni anno 300 bambini e bambine. Lo Stato Sociale, invece, ha conosciuto da vicino zapatiste e zapatisti e ha coinvolto l'intera etichetta Garrincha Dischi nel progetto Garrincha Loves Chiapas. Radio Popolare, infine, organizza un viaggio di ascoltatori annuale in Chiapas, mentre il collettivo 20ZLN da anni lavora nei territori zapatisti.