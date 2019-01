Fonti Flamengo, è fatta per Gabigol

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 8 GEN - Gabigol torna in Brasile per giocare nel Flamengo. Lo assicurano fonti del club carioca, citate dai media locali, secondo cui l'attaccante tornato all'Inter dopo l'annata nel Santos dovrebbe arrivare a Rio già domani per sottoporsi alle visite mediche.

Le stesse fonti precisano che la formula di questo trasferimento è quella del prestito a titolo gratuito fino a dicembre, ma il Flamengo si farà carico dell'intero ingaggio del calciatore per circa 3,5 milioni di euro.