Donna travolta da scooter a Milano, è grave

(ANSA) - MILANO, 8 GEN - Sono gravi le condizioni di una donna dell'Ecuador di 45 anni che questo pomeriggio è stata investita da una Vespa a Milano. La donna è stata travolta dallo scooter guidato da un 31enne e ha battuto la testa contro il marciapiedi. E' stata soccorsa priva di conoscenza e trasportata all'ospedale Niguarda dove è stata operata d'urgenza. Il suo quadro clinico è ancora molto grave, ed è in prognosi riservata.

Il conducente della Vespa ha riportato alcune escoriazioni ma per lui non è stato necessario il ricovero. Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia locale, sembra che la45enne stesse attraversando sulle strisce pedonali all'angolo tra corso di Porta Vittoria e via Dandolo, in un punto sprovvisto del semaforo.