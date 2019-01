Accoltellato al boschetto di Rogoredo

(ANSA) - MILANO, 08 GEN - Un nordafricano di 25 anni è stato soccorso in via Sant'Arialdo, all'ingresso del 'boschetto della droga' di Rogoredo, a Milano, per un profondo taglio alla gola.

L'uomo è stato accompagnato al Policlinico dove i medici ritengono che sia grave ma non in pericolo di vita. Al caso lavora la Polizia. Una delle ipotesi più accreditate al momento è che l'aggressione rientri nel contesto dello spaccio. Nel frattempo, quattro arresti e un sequestro complessivo di 210 grammi di eroina e 45 di cocaina sono stati eseguiti dagli agenti della Questura nell'ultima settimana di controlli all' interno del boschetto. Il primo arresto il 3 gennaio, quando gli agenti in borghese della Squadra mobile hanno bloccato un romeno di 32 anni che nell'area verde aveva allestito un banchetto su cui vendeva le dosi. L'ultimo ieri, quando è stato arrestato un marocchino di 23 anni che ha tentato di scappare e ha lanciato una bustina con 30 grammi di cocaina.