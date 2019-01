Spray peperoncino per Polizia Locale

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - Anche a Milano, come già accade in altri Comuni italiani, gli agenti della Polizia Locale avranno in dotazione lo spray al peperoncino. Come spiega una nota del Comune di Milano infatti sono stati acquistati i primi cinquecento dispositivi.

Gli agenti riceveranno in dotazione lo spray dopo un corso di formazione organizzato dalla Scuola del Corpo della Polizia locale, necessario a fornire gli elementi teorici e pratici per il corretto utilizzo di questo nuovo strumento, oltre alla conoscenza dei presupposti normativi che ne disciplinano l'utilizzo. "Lo spray urticante - ha detto la vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Anna Scavuzzo - servirà ad evitare che situazioni critiche possano degenerare in comportamenti violenti e pericolosi".

"Si tratta di uno strumento che funzionerà da deterrente e a tutela dell'incolumità di chi si trova ad operare in situazioni di elevata tensione", ha aggiunto il Comandante della Polizia locale Marco Ciacci.