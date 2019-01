Skinheads Como: chiuse indagini per 13

(ANSA) - MILANO, 7 GEN - I pm di Como hanno chiuso le indagini sull'irruzione di un gruppo del Veneto Fronte Skinheads del 28 novembre 2017, durante una riunione del movimento "Como senza frontiere" in cui si discuteva di migranti. Sono tredici gli indagati. Le 'teste rasate' avevano fatto irruzione nei locali e, secondo i pm, preteso "silenzio assoluto", costringendo i volontari "ad ascoltare l'integrale lettura di un comunicato che stigmatizzava" l'attività dell'associazione nella gestione dei migranti giunti a Como e in provincia. I tredici che hanno ricevuto l'avviso di chiusura delle indagini, l'atto che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, sono accusati di violenza privata per avere, scrivono i pm coordinati dal procuratore Nicola Piacente, "in concorso tra loro, quali militanti del Veneto Fronte Skinheads", fatto irruzione "senza alcun preavviso (pur avendola pianificata ed organizzata) nei locali del Chiostro Sant'Eufemia" con "fare intimidatorio".