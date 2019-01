Paquetà, aiuterò Milan tornare a vincere

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - Sull'onda dell'ingaggio del brasiliano Paquetà, aiuterò Milan, il Milan ha aperto un account Twitter in lingua portoghese su cui il nuovo giocatore rossonero si è presentato brevemente ai fan.

"Ciao a tutti i tifosi, sono Lucas Paquetà e sono un centrocampista. Sono qui per aiutare il Milan a riprendere la strada della vittoria e riconquistare grandi titoli con l'obiettivo di trasmettere sempre allegria a tutti voi. Un abbraccio e forza Milan", ha sorriso il talento classe 1997 in un breve video con alcune delle sue prodezze realizzate con la maglia del Flamengo.

In poche ore il profilo ACMilanBR ha già attirato oltre ottomila follower.