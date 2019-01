Milano, incontri su conseguenze fascismo

(ANSA) - MILANO, 7 GEN - "Milano 1919: il tempo dello sbandamento e la nascita del Fascismo" è il titolo del ciclo di tre incontri nel contesto della piattaforma del Comune di Milano 'Milano è Memoria', organizzati, a quasi cento anni dalla nascita del fascismo, dalla presidenza del Consiglio comunale, dal Gabinetto del sindaco e dell'Università degli Studi di Milano, in collaborazione con l'Istituto nazionale Ferruccio Parri, Fondazione Isec, Istituto lombardo di storia contemporanea, Fondazione Milano - Scuola civica Paolo Grassi e Fondazione Anna Kuliscioff.

Il primo incontro si terrà venerdì 11 gennaio dalle 16.30 in sala Consiliare a Palazzo Marino per i cent'anni dalla visita del presidente statunitense Wilson a Milano e le contestazioni squadriste che alla Scala interruppero il ministro Bissolati.

"Questo ciclo di incontri entra a pieno titolo nel programma della nostra amministrazione, da sempre impegnata nella valorizzazione e nella tutela della Memoria - commenta il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé -. A cento anni dalla fondazione del fascismo e dall'inizio di quel ventennio buio per la storia del mondo, al quale ancora oggi alcune forze politiche europee e non solo si ispirano, è importante ripercorrere le ragioni storiche e politiche che portarono alla nascita di quel movimento e di quel partito, e le conseguenze che questo ebbe per il Paese e per il mondo".

Il programma proseguirà il 23 marzo con l'incontro su San Sepolcro dal titolo 'La fondazione dei Fasci di combattimento' e il 15 aprile all'Archivio di Stato di via Senato 10 con 'Il primo assalto squadrista alla sede dell'Avanti'.