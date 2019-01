Debutta al Piccolo 'La signorina Else'

(ANSA) - MILANO, 7 GEN - Debutta domani al Piccolo Teatro Studio Melato, dove sarà in scena fino al 20 gennaio, "La signorina Else. Tragedia della coscienza moderna" di Arthur Schnitzler, diretto da Federico Tiezzi, con Lucrezia Guidone e Martino D'Amico.

Dopo 'Freud o l'interpretazione dei sogni', produzione del Piccolo Teatro della scorsa stagione, Tiezzi torna a esplorare la società austriaca degli anni Venti, proseguendo anche il lavoro di ricerca su Arthur Schnitzler che aveva ispirato Il ritorno di Casanova. Risalente al 1924, la novella è incentrata sul tumultuoso fluire dei pensieri della giovane Else, su cui sta per abbattersi una catastrofe familiare. Alle prese con i primi turbamenti sessuali, la ragazza viene messa in difficoltà dalla richiesta dei genitori che necessitano di una grossa somma di denaro. È la madre stessa che, con cinismo, invita la figlia a vendersi per salvare la famiglia dalla bancarotta. L'unico modo per ottenere il denaro è infatti chiederlo a un ricco conoscente che da tempo la corteggia.