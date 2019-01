Tennis:u.12,Aloja vince 'Saranno Famosi'

(ANSA) - MILANO, 6 GEN - La giocatrice milanese dello Junior Tennis Sofia Aloja ha vinto il torneo nazionale su terra rossa under 12 'Saranno Famosi', intitolato a Giuseppe Ballabio, battendo oggi in finale Irene Almasio, di Cernusco sul Naviglio (Milano), con il punteggio di 6-1 6-0. La gara si è svolta sui campi del Circolo Tennis Giussano (Monza Brianza). Grazie al risultato potrà andare una settimana alla Img Academy di Nick Bollettieri in Florida. L'atleta è arrivata in finale anche nell'under 14, dove ha perso da Attias Judith Esther Kim per 6-1 6-2.