Prevista chiusura operazioni rogo Varese

(ANSA) - MILANO, 6 GEN - E' proseguito tutta la notte il lavoro degli operatori per domare definitivamente le fiamme che hanno interessato per giorni una vasta zona boschiva nel Varesotto. I vigili del fuoco fanno sapere che oggi è prevista la chiusura delle operazioni. L'abitato dell'Alpe Cuseglio è stato presidiato da una squadra di vigili del fuoco, che durante la nottata ha spento alcune ceppaie. Volontari antincendi hanno monitorato la situazione nella zona boschiva. Gli specialisti del nucleo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei vigili del fuoco hanno effettuato degli ulteriori sorvoli con i droni, grazie alle immagini acquisite con telecamera termica (dispositivo che permette di convertire in immagini, le differenze di temperature emesse dagli oggetti) è stato possibile escludere particolari problematiche. Questa mattina si è svolto un briefing al campo base di San Gemolo tra tutti gli enti e il D.O.S. (Direttore operazioni di spegnimento).