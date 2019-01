Due morti e un ferito in montagna

(ANSA) - BRESCIA, 06 GEN - Stavano affrontando un canalone quando sono precipitati nel vuoto. E' accaduto questa mattina sul monte Blumone, in provincia di Brescia. Un alpinista è morto sul colpo, mentre il secondo al momento sarebbe in gravissime condizioni. Sono in corso le operazioni di recupero.

Un'altra tragedia è avvenuta questa mattina sui monti sopra Valbondione (Bergamo): lungo il sentiero per il rifugio Curò è infatti morto, scivolando nel vuoto a causa del ghiaccio, un escursionista di 47 anni, di Berzo San Fermo (Bergamo). L'incidente è avvenuto intorno alle 8 a 1.700 metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l'elicottero e il Soccorso alpino, ma non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo. A dare l'allarme sono stati alcuni escursionisti che lo hanno visto precipitare.