Incidenti montagna: due alpinisti salvati nel Lecchese

(ANSA) - LECCO, 06 GEN - Si è protratto per ore e si è concluso solo in serata, l'intervento che ha consentito di salvare due alpinisti, uno di Cremona e uno di Lodi, nella zona montana del Medale, sopra l'abitato di Lecco. L'allarme alla XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino è arrivato alle 15.30.

I due alpinisti stavano scalando lungo la Via Boga ma si sono trovati in difficoltà. Fatta la prima doppia, la corda si è bloccata e uno di loro ha deciso di arrampicare per cercare di sbloccarla, ma è caduto per circa 25 metri, riportando diversi traumi. L'altro alpinista ha subito chiamato i soccorsi. Sono intervenuti i volontari della stazione Cnsas di Lecco e di Valsassina-Valvarrone. I Vigili del fuoco con una fotoelettrica hanno illuminato la zona. L'elicottero decollato da Como ha portato in cima al Medale diverse squadre, altre si sono portate alla base della via per ricevere il ferito e allestire le calate con la portantina.

Dopo il recupero e la messa in sicurezza, l'uomo è stato portato con la barella attraverso il bosco fino all'ambulanza.

Ricoverato in ospedale per diversi traumi, le sue condizioni sono apparse gravi ma sotto controllo. Illeso l'altro alpinista, recuperato attraverso calate in parete.(ANSA).