Chiuse operazioni per rogo in Varesotto

(ANSA) - MILANO, 6 GEN - Sono state dichiarate chiuse le operazioni di spegnimento dell'incendio che ha devastato per giorni i boschi delle montagne del Varesotto. Ad andare distrutti circa 200 ettari di vegetazione ma un bilancio più preciso sarà fatto solo nei prossimi giorni. La chiusura delle operazioni è stata decisa in seguito del briefing tra i vari enti coinvolti, mentre a titolo precauzionale rimarrà attivo in zona un campo base fino alla serata di oggi. Ancora ignote le cause del rogo sul quale indagano i vigili del fuoco e i carabinieri forestali.