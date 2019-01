Saldi: vie del centro affollate a Milano

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Saldi al via a Milano: si parte dal 30% di sconto e si arriva a metà prezzo nei negozi del centro, già affollate dalla mattina. Tra corso Vittorio Emanuele, San Babila e via Torino sono in tanti con i sacchetti in mano: comprano soprattutto capi di abbigliamento senza un budget prestabilito.

Come ha detto il presidente Renato Borghi, la stima delle vendite di FederModaMilano è di 430 milioni di euro, con un acquisto medio a famiglia di 362 euro e, a persona, di quasi 170 euro. Lo sconto medio è dal 30 al 40%.

Marianna e la figlia sono arrivate in città da Cologno Monzese proprio per cercare qualche occasione: "Eravamo qui già alle 9.30, anche se i negozi ancora non erano aperti", ha spiegato la madre. "Abbiamo comprato scarpe e qualche vestito, per ora abbiamo speso 300 euro, più dello scorso anno".

"Con la stagione dei saldi si apre un periodo di buone prospettive per tutto il commercio in Regione", ha detto l'assessore lombardo allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli.