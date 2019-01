Rubano Enjoy,arrestati dopo inseguimento

(ANSA) - MILANO, 5 GEN - Hanno rubato una Fiat 500 del servizio Enjoy e, intercettati durante la notte da una pattuglia dei carabinieri, non si sono fermati e sono stati arrestati dopo un rocambolesco inseguimento per le vie di Milano. I militari hanno visto sfrecciare la vettura in viale Aretusa e si sono messi all'inseguimento, intimando agli occupanti di fermarsi. Sono riusciti a bloccare la macchina in via Anguissola dopo che il conducente aveva fatto manovre spericolate a forte velocità per qualche chilometro. A essere arrestati, in attesa del processo per direttissima, un albanese di 34 anni e un egiziano di 22, entrambi con precedenti.