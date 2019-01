Agente Andersen, piace a Inter e Spurs

(ANSA) - GENOVA, 5 GEN - "Sono stato a molti incontri, a Joachim sono interessati i primi sei club in Inghilterra e in Italia". Così Jacob Andersen, padre e agente del difensore della Sampdoria, conferma che il figlio è sempre più oggetto del desiderio di moltissime società. Intervistato a Extra Bladet ribadisce che il ragazzo dovrebbe restare a Genova fino a giugno: "Io non penso che succeda qualcosa in questo periodo e neanche Joachim - ha detto -. Ritengo che stia bene dove è adesso, anche se naturalmente se un grande club vuole incontrarci, non rifiutiamo". In Italia piace soprattutto all'Inter mentre in Inghilterra sono arrivate richieste informazioni in particolare dal Tottenham.