Cento ettari bruciati su monte Martica

Un rogo scoppiato ieri sera sul monte Martica, in provincia di Varese, ha già distrutto 100 ettari di bosco. I vigili del fuoco stanno proseguendo le operazioni di spegnimento. Sul posto sta operando un Canadair e a breve arriveranno altri tre mezzi aerei, tra cui due elicotteri del servizio antincendio regionale.

Sono 130, tra vigili del fuoco e volontari, le persone impegnate per cercare di domare le fiamme. I vigili del fuoco stanno indagando per accertare le cause del rogo e non escludono l'ipotesi dolosa.