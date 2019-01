Sicurezza: A. Fontana, Orlando? ai limiti eversione

(ANSA) - MILANO, 3 GEN - "Un rappresentante delle istituzioni non può dire che vuole disattendere una normativa. Non è assolutamente consentito, direi, anzi, che è estremamente pericoloso e ai limiti dell'eversione": così Attilio Fontana a Sky Tg24 ha commentato l'annuncio del sindaco di Palermo Leoluca Orlando di non voler applicare il decreto Salvini.

"Se Leoluca Orlando dice di comportarsi da sindaco - ha osservato il presidente della Lombardia -, deve rispettare le regole che esistono in questo Paese democratico. Se la valutazione sulla costituzionalità dovesse essere nelle mani di ciascun sindaco, allora la Corte Costituzionale dovrebbe essere cancellata, non avrebbe ragione di esistere. Senza dimenticare che una valutazione rilevante è già stata fatta dal Presidente della Repubblica, il quale ha firmato questo provvedimento, e dal Parlamento che lo ha approvato".

"Se il Sindaco Orlando ritiene che basti un sindaco per far venire meno questi passaggi democratici - ha concluso -, credo che non stia parlando tanto da sindaco ma forse stia parlando ai limiti dell'eversione. Un rappresentante delle istituzioni non può dire che vuole disattendere una normativa".(ANSA).