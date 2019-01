Rubano Bambinello, un denunciato

(ANSA) - MILANO, 3 GEN - E' stata individuata la prima delle quattro persone che, nella notte precedente a quella di Capodanno, a Lissone (Monza e Brianza) hanno prima dileggiato e poi portato via il 'Bambinello' di un presepe postando poi la loro bravata su un social network. Si tratta di un operaio incensurato di 19 anni, residente nella cittadina, che è stato denunciato dai carabinieri per "furto aggravato" e "offesa a confessione religiosa mediante vilipendio di cose".

Secondo le accuse, nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, con gli altri tre complici, l'operaio ha sbeffeggiato la statua di Gesù Bambino che si trovava in un presepe all'esterno della chiesa di S.Pietro e Paolo, in piazza Giovanni XXIII, riprendendo le scene con il telefonino e lasciando poi vuota la 'mangiatoia'. La statuetta del Bambinello non è ancora stata trovata, mentre gli altri complici potrebbero presto essere identificati.