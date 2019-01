Raccoglie petardo, bimbo perde alcune dita

(ANSA) - BRESCIA, 2 GEN - Un bambino di 10 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver raccolto in strada un petardo in sploso. È accaduto a Cologne, in provincia di Brescia. Ha subito importanti danni alla mano destra, perdendo alcune dita, ma non è in pericolo di vita.

Il piccolo è stato portato con l'elisoccorso all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Ferito anche l'amico che era con lui, di un anno più grande, rimasto seriamente ferito al volto. Con loro era presente anche un terzo bambino che è scappato terrorizzato dopo quanto accaduto. Secondo il racconto di alcuni giovani presenti il gruppetto avrebbe esploso petardi tutto il pomeriggio accendendone poi uno di grandi dimensioni trovato nel parco pubblico del paese.