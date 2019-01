Musica nel teatro-igloo a 2.600 metri

(ANSA) - BRESCIA, 2 GEN - Jazz e musica classica sul ghiacciaio Presena: il teatro-igloo, dopo 90 giorni di lavori, è pronto. Il Mercedes-Benz Bonera Ice Dome ospiterà l'Ice Music Festival, una rassegna musicale suonata con 16 strumenti di ghiaccio da un'orchestra stabile. Il primo concerto, a 2.600 metri di altezza, si terrà il 5 gennaio: si esibiranno i The Bastard Sons of Dioniso, formazione rock trentina reduce da X Factor. I concerti nel teatro-igloo tra Pontedilegno (Brescia) e Tonale (Trento), struttura capace di ospitare 200 persone, si terranno fino a primavera.

"Siamo felici di poter offrire ai nostri ospiti questo festival che non ha eguali nell'arco alpino" ha affermato Michele Bertolini, consigliere del Consorzio Pontedilegno-Tonale.

L'idea alla base dell'impresa è dell'artista americano Tim Linhart, che da anni si è specializzato nella realizzazione di strumenti musicali di ghiaccio.