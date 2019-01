Orio, nel 2018 registra +4,9% passeggeri

(ANSA) - BERGAMO, 01 GEN - L'aeroporto di Orio ha premiato l'ultimo passeggero in partenza nel 2018 e ha chiuso l'anno con un incremento del 4,9% di passeggeri. Il viaggiatore è salito su un volo Blue Air diretto a Bacau e decollato alle 20,40 del 31 dicembre 2018. Daniel Gheorghiu, cittadino romeno, ha chiuso la lista dei prenotati presentandosi al banco check-in della compagnia aerea e ha scoperto di ritirare l'ultima carta d'imbarco emessa dallo scalo sull'ultimo volo dell'anno.

Il passeggero è stato premiato con un voucher per un volo andata e ritorno, messo a disposizione dalla Blue Air su una delle destinazioni servite dall'aeroporto di Bergamo, e una vip card. Intanto il 2018 dell'aeroporto si è chiuso con un saldo attivo di oltre 600 mila passeggeri in più rispetto al dato di 12 milioni 331 mila registrato nel 2017 (+4,9%), arrivando poco sotto la soglia di 13 milioni. Consolidata la terza posizione di Bergamo per numero di passeggeri tra gli aeroporti italiani, dietro Fiumicino e Malpensa, fa sapere la Sacbo.