Moratti: CR7-Juve? Io avrei tentato Messi

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - "Come avrei risposto al colpo Cristiano Ronaldo alla Juve? L'Inter avrebbe dato un segnale, magari un tentativo per Messi l'avremmo fatto....". Massimo Moratti si confessa e accende entusiasmo e nostalgie dei tifosi interisti rievocando i suoi anni ruggenti. "Non ho mai pensato di rientrare - chiarisce l'ex presidente -. Quando decidi di farti da parte, capisci che hai fatto il tuo tempo. È giusto lasciare spazio a chi vuole provarci anche con idee diverse.

Zhang? Anche se è giovanissimo ha grandi doti imprenditoriali e buon senso". Moratti ha parlato degli allenatori avuti e dell'unico che avrebbe voluto e non e' riuscito ad ingaggiare: "Se devo fare un nome, è quello di Ancelotti. Mi ha sempre incuriosito per come gestisce le squadre. Concreto e mai fanatico, con me sempre gentile". Tanti i giocatori al quale e' legato: Recoba "il sinistro più bello che abbia mai visto" o Ibrahimovic "una cantante lirica, faceva finta di disprezzare tutti ma era un trascinatore".