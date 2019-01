Carabinieri, trattato il 72% dei reati

(ANSA) - MILANO, 1 GEN - I carabinieri di Milano hanno fornito oggi i numeri dell'attività repressiva sul territorio per l'anno appena trascorso. Il dato più significativo è che l'Arma ha proceduto, da un punto di vista quantitativo, nel 72% dei reati trattati.

"I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano - si legge in una nota - hanno proceduto quest'anno per il 72% dei reati complessivamente denunciati su tutto il territorio della Città metropolitana di Milano e sulla provincia di Monza e Brianza.

Sul fronte dell'attività di contrasto alla criminalità, quest'anno sono stati oltre 4.300 gli arresti operati e più di 16.500 le persone denunciate in stato di libertà. I servizi di controllo straordinario si sono concentrati nei luoghi della movida e nella zona del Bosco di Rogoredo, con la presenza costante dei militari". Rimanendo nel campo dello spaccio, l'attività antidroga ha visto l'arresto di 896 persone e il sequestro di 890 kg. di droga (oltre a 4.289 piante di Cannabis).