Basket: Tarczewski fuori un mese

(ANSA) - MILANO, 1 GEN - E' più grave del previsto l'infortunio per Kaleb Tarczewski e così l'Ax Milano si cautela con l'acquisto di Alen Omic. Tarczewski infatti dovrà stare fermo per oltre un mese per la lesione al pollice destro rimediata contro il Maccabi e la dirigenza dell'Olimpia corre ai ripari per dare un rinforzo a Pianigiani: Omic, centro bosniaco ma naturalizzato sloveno, ha 26 anni, è alto 216 centimetri e sarà tesserato entro domani per poter essere iscritto nella lista dell'Eurolega. Omic arriva dal Buducnost Podgorica che, per un curioso scherzo del destino, sarà il prossimo avversario dell'Olimpia in Eurolega, giovedì sera al Forum. Una partita dal sapore particolare visto che il nuovo allenatore del club montenegrino è Jasmin Repesa, il predecessore di Pianigiani sulla panchina di Milano, con cui il coach croato ha vinto 4 trofei, tra cui lo scudetto nel 2016. Sempre in tema di mercato Jordan Theodore, che ha appena rescisso il contratto con l'Olimpia, è vicino all'Aek Atene.